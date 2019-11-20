Öğrenciler ara tatili sevdi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl ilk kez yaptığı uygulama kapsamında bir haftalık tatile çıkan öğrenciler, Yalova'da düzenlenen etkinliklerle stres atıyor.

Yüzme, müzik, doğa yürüyüşleri, tarihi ve turistik mekanların gezilmesi, bisiklet turları gibi 40 farklı etkinliğe gerek bireysel olarak gerekse aileleriyle katılan öğrenciler, dolu dolu bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Etkinlikler kapsamında sabah yüzme kursuna giden 60 öğrenci, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yalova İmam Hatipliler Derneği arasında yapılan protokol kapsamında açılan kitap okuma kursu ve bisiklet turuna katıldı. Dernek binasında tost ve çay ikram edilen öğrenciler, derneğin kütüphanesinden kitap alarak bahçede okudu, bisikletle gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernekle gerçekleştirdikleri protokol kapsamında etkinliğe gelerek öğrencilerle kitap okuduğunu söyledi.

Ara tatilde ailelerin çocuklarıyla yapabilecekleri etkinliklerin MEB'in internet sitesinde yayınlandığını hatırlatan Tosun, "Bu dönemi çocuklarımızın verimli geçirdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2023 Vizyonu, kitap okuma, okuduğunu anlama, doğayı yorumlama, sorun çözme becerilerini kazanma gibi etkinlikleri içeriyor. Çocuklarımızın böyle okuyarak tasarlayan, üretken nesiller olarak yetiştirilmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Öğrenciler arasında Ağaç Müzesi'ni ziyaret edenler de olduğunu aktaran Tosun, müzeden aldıkları çınar fidanlarını kendi bahçelerine dikeceklerini dile getirdi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Anlayışlı ise tatil haftası dolayısıyla derneğin sürekli açık kalacağını ve öğrencilere hizmet vereceğini belirtti.

Kitap okuma ve bisiklet turu programlarıyla öğrencilere faydalı olmak istediklerini vurgulayan Anlayışlı, etkinlikler sırasında milli ve manevi değerler konusunda da öğrencilere bilgi verdiklerini ifade etti.

Ağaç Müzesi'ni gezen öğrencilerden Ahmet Babacan, evinin bahçesine dikmek üzere bir fidan aldığını söyledi.

Tatilin kendilerine çok iyi geldiğini belirten öğrenci Arzu Şenoğlu, "Dinlenmemiz için çok iyi oldu. Ailemle gezdim, bazen de ders çalıştım. Kitap okuma etkinliğine katıldım. Öncesinde de müze gezisine katıldım. Bugün çok eğlendim. Tatil sayesinde daha motive oluyoruz. Bu uygulama çok iyi oldu." diye konuştu.