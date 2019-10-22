Son Dakika Haberleri: Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

25 dakika önce

Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kentteki bir lisede eğitim gören öğrenciler arasında Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, üzerindeki bıçakla E.A. (16) ve Ö.A'yı (16) yaraladı.

Göğsünden yaralanan E.A, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kolundan yaralanan Ö.A, ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.K'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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