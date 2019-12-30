Öğrenciler arasında okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Öğrenciler arasında okuma yarışması düzenlendi

7 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi okullarından Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulu öğrencileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi.

Öğrenciler arasında okuma yarışması düzenlendi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi okullarından Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okulu öğrencileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi.


Okul genelinde düzenlenen yarışmanın yarı finalinde Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı Efsanesi romanını okuyan öğrencilere sorulan çeşitli sorulardan sonra finale kalan sekiz öğrenci belirlendi. Finalde Suç ve Ceza romanını okuyarak finale katılan öğrenciler, oldukça heyecanlandı. İşlenen bir suçun insan üzerinde bıraktığı etkileri anlatan ve insana iç çözümlemelerle felsefi ve ahlaki sorular sorduran bu eseri okumayan öğrenciler arasında yapılan yarışmayı Hatice Varol, Özge Öylek ve Gülsüm Varol adlı öğrenciler ilk üç sırada tamamladı.


Yarışmacı öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yarışmada aynı zamanda okul öğrencilerinin okuduğu şiirleri dinleyerek hoşça vakit geçiren öğrencilerde, bu gibi klasik eserleri okuyup üzerinde düşünme ve tartışma yeteneklerinin arttığı gözlendi. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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