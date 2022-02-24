Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti

24.02.2022 13:03
Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman'da, öğrenci olan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, öğrenci olan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Parkı içerisinde iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geldigini fark eden şahıslar olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde devriye attı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti

YORUMLAR
500
Duvar kenarına bırakılan kol çantasını alıp giden şahıs, olay yerine geri dönünce böyle yakalandı Duvar kenarına bırakılan kol çantasını alıp giden şahıs, olay yerine geri dönünce böyle yakalandı Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler arasındaki kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement