Öğrenciler artık çorbalarını büfelerden alacak - Son Dakika
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Öğrenciler artık çorbalarını büfelerden alacak

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2019 itibariyle hayata geçirdiği "1 Ekmek 1 Çorba" projesi ile kentin 18 farklı noktasında vatandaşlara ulaşıyor.

Öğrenciler artık çorbalarını büfelerden alacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2019 itibariyle hayata geçirdiği "1 Ekmek 1 Çorba" projesi ile kentin 18 farklı noktasında vatandaşlara ulaşıyor.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ekim 2019'da faaliyete geçirilen "1 Ekmek 1 Çorba" projesi, herkese ve her kesime ulaşmaya devam ediyor. 18 farklı noktada haftanın 6 günü sabah 07.30-09.30 saatleri arasında dağıtılan çorbalar, Mersinliler'in içini ısıtıyor. İki çorba büfesi ve yeni mobil noktalarla çorba ikramı günlük 4 bin kişiden 6 bin kişiye ulaşacak. Dışarıdan hizmet almak yerine Büyükşehir'in marangozhanesinde üretilen çorba büfeleri ile tasarruf sağlanırken, ulaşılan kişi sayısı da artacak. Tarsus Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi girişine konulacak iki çorba büfesi sayesinde öğrenciler sabah derslerine girmeden çorbalarını alabilecek.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, "Büfelerimizin üretimini, belediyemizin kendi atölyelerinde kendi marangozhanesinde yaptık. Büfeler, üniversite öğrencilerimizin daha çok geldikleri 07.30 ile 09.30 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta sonları büfeler olmayacak fakat mobil araçlarımız hizmette olacak. Hem Mersin içerisinde, hem de daha farklı noktalarda Cumartesi günleri hizmet verecek" dedi.


İki çorba büfesi ve yeni mobil noktalarla Mersin'de çorba dağıtım noktalarının 25'e yükseleceğini ifade eden Gökayaz, "1 Ekmek 1 Çorba projemiz, Ekim ayının ilk günlerinde başladı. Projemizin büyük bir ilgi görmesiyle Tarsus ve Mersin'de belli noktalarda bu çalışmalarımıza başladık. Şu an itibariyle kentimizin 18 farklı noktasında bu hizmeti sürdürüyoruz. Yakın zamanda bu noktalarımız 25'e çıkacak. Şu anda günlük ikram rakamınız 4 bin. İki büfemiz ve mobil noktalarla beraber günlük 6 bin kişilik çorba ikramımız söz konusu olacak. Aylık olarak baktığımızda ise bu rakam 150 bin kişilik olacak" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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