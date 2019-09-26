Son Dakika Haberleri: Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak

22 dakika önce

Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören Meslek Yüksek Okulu öğrenciler 3+1 eğitim sistemine geçerek okulun bir dönemini tam zamanlı staj ile geçirecek GRÜ Rektörü Prof. Dr.

Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak

Giresun Üniversitesi'nde eğitim gören Meslek Yüksek Okulu öğrenciler 3+1 eğitim sistemine geçerek okulun bir dönemini tam zamanlı staj ile geçirecek

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can:

"Öğrenciler bu eğitim sayesinde hayatın gerçekleri ile yüzleşecekler"

GİRESUN - Giresun Üniversitesi'ne bağlı 13 Meslek Yüksekokulu'nda okuyan yaklaşık 14 bin öğrenci için yeni bir döneme girildi. Öğrenciler 2019-2020 öğretim yılından itibaren en az 16 hafta süreli olmak üzere bir yarı yıl işletmelerde uygulamalı eğitim görecekler.

Giresun Üniversitesi'nde 23 Eylül'de başlayan dersler ile birlikte meslek yüksekokulları öğrencilerinin bin 55 tanesi işletmelerde işbaşı yaptılar.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, işbaşı yapan öğrenciler ile bir araya gelerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Can, meslek yüksek okullarının genellikle ara elaman yetiştiren kurumlar olduğunu belirterek "Uygulamanın eskiliğinden öğrencilerin uygulama ile yeterince haşır neşir olmadıklarından mezun olduklarında hayatın içinde serbest piyasada iş bulamadıklarından söz edilir. Bu hakikaten bir gerçeklik. Bu topyekün devletimizi ilgilendiriyor, siyasi iktidarı ilgilendiriyor, YÖK'ü ilgilendiriyor ve bunun seferberlik halinde yürütülmesi lazım" dedi.

İyi eğitimin ülkeyi kalkındırdığına dikkat çeken Yılmaz Can, "İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversite de en iyi eğitimi veren hangi ülke varsa ve dünyada en iyi üniversitelere hangi ülkeler sahipse o ülkeler kalkınıyor. İster petrolü olsun,,ster olmasın doğal kaynakları olmasın. Örneğin Japonya doğal kaynakları fazla yok ama kalkınıyor yanı başımızdan bir ülke örnek İsrail doğal kaynağı yok ama kalkınıyor neden? Nitelikli eğitimde öndeler birde nitelikli eğitim veremeyen ülkeler var bizde o grubun içindeyiz ve halimizi görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Projenin lafta ve teoride kalmamasını umduğuna değinen Rektör Can, şöyle devam etti:

"Ben bu projeyi bu bağlamda görüyorum inşallah bu lafta, teoride kalmaz. Çünkü uygulama çok önemli ve ciddiyetle hayata geçirilmesi lazım. 4 dönemli bir eğitim alıyor Meslek Yüksek Okulundaki öğrenci arkadaşlarımız. İşte bu 4 dönemin bir dönemini hayatın içinde geçirecekler. Okudukları bilim dalı neyse o bilim dalı ile ilgili bir işletmede, bir kurumda hayatın gerçekleri ile yüzleşecekler bitirdiklerinde nasıl bir işletmede çalışacaklar nedir hayatın gerçekleri yakında görecekler."

Öğrencilere uygulama ile de asgari üretin 3'te biri kadarda harçlık verileceğini kaydeden Can, bu verilen ücretin 3'te 2'sini de devletin ödeyeceğini söyledi.

Uygulama ile işe başlayan öğrenciler ise memnuniyetlerini dile getirerek mezun olduklarında yapılan bu uygulama ile daha tecrübeli eleman olarak iş başı yapabileceklerini belirttiler.

Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak

Giresun Üniversitesi, Yılmaz Can, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi
Messi yine sakatlandı Günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 12:32:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler artık mezun olduklarında 'tecrübeli' eleman olarak iş bulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]