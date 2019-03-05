Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Artık Robotik Kodlamayı Öğrenebilecek

Öğrenciler Artık Robotik Kodlamayı Öğrenebilecek

10 dakika önce

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede eğitim veren Beşeylül İlkokuluna tablet yardımı yaptı.

Öğrenciler Artık Robotik Kodlamayı Öğrenebilecek, System.String[]
Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede eğitim veren Beşeylül İlkokuluna tablet yardımı yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokuluna öğrencilerin robotik kodlamayı öğrenebilmeleri adına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, tablet yardımında bulundu. Eğitime her zaman destek verdiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için mutlak ihtiyaç olan robotik kodlamayı öğrenebilmeleri adına Beşeylül İlkokuluna tablet yardımında bulunduk. Çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim görmesi bizlerin görevidir. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıp ilçemizdeki eğitim kalitesini arttırmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:29 Kaynak: İHA

Bilecik, Muzaffer Yalçın, Pazaryeri, Güncel
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