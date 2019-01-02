Öğrenciler Aşık Sefil Selimi'yi Andı

Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde adını taşıyan okulda anıldı.

Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde adını taşıyan okulda anıldı.



Sefil Selimi Ortaokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla'nın değerlerinden olan Aşık Sefil Selimi'yi rahmet ve minnetle andıklarını, aşıklık kültürünün devam etmesini önemsediklerini ifade etti.





Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da Aşık Sefil Selimi'nin örnek biri olduğunu vurgulayarak, onu rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından ozanın hayatının anlatıldığı video gösterildi, öğrenciler şiir okudu, mahalli sanatçılar Aşık Sefil Selimi'nin eserlerini seslendirdi.



Programa, Aşık Sefil Selimi'nin ailesi, Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Bilgiç ve Murat Kalkan ile öğrenciler katıldı.

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