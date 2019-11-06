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Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler Atabey Gençlik Kampında bilimle tanışıyor

Öğrenciler Atabey Gençlik Kampında bilimle tanışıyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Gençlik Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampındaki bilim kamplarında çeşitli bilimsel etkinliklere katılıyor.

Öğrenciler Atabey Gençlik Kampında bilimle tanışıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Gençlik Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampındaki bilim kamplarında çeşitli bilimsel etkinliklere katılıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Atabey Gençlik Projesi kapsamında Beyşehir'de düzenlediği Gençlik ve Eğitim Kampı'nda "Bilim Kampları" başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim Kamplarında düzenlenen etkinliklerde çocukların çeşitli eğitimler aldığını, bilim kamplarının da bu doğrultuda gerçekleştirildiğini söyledi. Çocukların milli ve manevi değerlere sahip olma, aynı zamanda arkadaş ilişkileri geliştirme konusunda kendilerini geliştirdiğini kaydeden Başkan Altay, kampa katılan öğrencilerin bir yandan da uzayı, doğayı tanıma ve keşfetme fırsatı bulduğunu vurguladı. Öğrencilerin kampta birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere katılarak bilime olan meraklarını artırdığını kaydeden Başkan Altay, öğrencilerin ayrıca 14 farklı bilimsel etkinlik gerçekleştirerek, bilimin eğlenceli haliyle tanıştığını, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı da yakaladığını sözlerine ekledi.


Öğrenciler astronomi ve uzay bilimini keşfediyor


Bilime meraklısı öğrenciler 2 gece kaldıkları bilim kampında; Mühendislik ve Tasarım, Robotik-Kodlama gibi etkinliklerin yanında doğa ile baş başa kalarak gökyüzünü inceliyor, astronomi ve uzay biliminin püf noktalarını öğreniyor. Beyşehir Gölü kenarında kurulan kampa, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneleri, Gençlik Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler katılıyor. 14 haftada boyunca devam edecek bilim kamplarına toplam 840 öğrencinin katılması planlanıyor. - KONYA

Beyşehir, Atabey, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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