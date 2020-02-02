Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında sürdürdüğü Gençlik ve Eğitim Kampına merkezden ve 28 ilçeden katılan liseli öğrenciler eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katılarak kendilerini geleceğe hazırlıyor.

Öğrenciler Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında geleceğe hazırlanıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi kapsamında sürdürdüğü Gençlik ve Eğitim Kampına merkezden ve 28 ilçeden katılan liseli öğrenciler eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katılarak kendilerini geleceğe hazırlıyor.


Atabey Gençlik Projesi kapsamında Beyşehir ilçesinde düzenlenen Gençlik ve Eğitim Kampında liseli öğrenciler düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Atabey Gençlik Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belirlenen okullardan kampa katılan liseli gençler, gündüz birbirinden eğlenceli aktivitelerle sportif faaliyetler gerçekleştirirken, gece de yakılan kamp ateşinin keyfini çıkarıyor. Kampta gerçekleştirilen film izleme ve kitap okuma etkinliklerinde okudukları kitabın yazarıyla bir araya gelerek analizler yapan öğrenciler, bu sayede kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca gençler zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirme eğitimi, sosyal sorumluluk ve gönüllü çalışmalar, etik ve insani değerler eğitimi, doğa ile uyum içinde yaşamak ve grup olarak hareket etmek gibi konularda eğitimler alıyor. Beyşehir Gölü kenarında kurulan kampa, 31 ilçeden Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liselerden öğrenciler katılıyor. Nisan ayına kadar sürecek kampa toplam bin 320 öğrencinin katılması planlanıyor. - KONYA

Beyşehir, Atabey, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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