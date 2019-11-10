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Öğrenciler, Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı

6 saat önce

MERSİN'de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'nci yıl dönümünde, en sevdiği şarkılarla andı.

Öğrenciler, Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı, System.String[]

MERSİN'de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'nci yıl dönümünde, en sevdiği şarkılarla andı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Hazırlanan program kapsamında 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' ve 'Tarihlerle Atatürk'ün hayatı' adlı iki etkinlik düzenlendi. 20 öğrenciden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği 4 eseri piyano eşliğinde seslendirdi. 170 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, ayrıca şiirler de okundu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik büyük beğeni gördü.


Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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