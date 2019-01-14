Öğrenciler Atık Eşyadan Hazırladıkları Kıyafetlerle Podyuma Çıktı

Aydın
'da ilkokul öğrencileri atık eşyadan hazırladıkları kıyafetlerle defile düzenledi. Germencik
ilçesindeki Şehit Cafer İlkokulu 2. sınıf öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğretmen ve ailelerinin de desteğiyle "Atma dönüştür" konulu defile hazırladı.
Öğrenciler, başta naylon poşet ve plastik şişe olmak üzere atık eşyadan yaptıkları kıyafetle podyuma çıktı.
Defile öncesi konuşma yapan öğretmen Ece Parlak, kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini söyledi.
Defilenin hazırlanmasında 111 öğrencinin katkı sunduğunu belirten Parlak, keyifli ve başarılı etkinliğe imza attıklarını dile getirdi.
Öğrencilerden Narin Dinar
da "Mutlu bir yaşam için temiz dünya istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından atık eşyadan hazırladıkları kıyafetlerle sahneye çıkan öğrencilerin gösterisi izleyecilerin beğenisini kazandı.
Etkinliğe Germencik Kaymakamı Ayhan Işık
, Germencik Belediye Başkan Vekili Adem Toy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi
, veliler ve öğrenciler katıldı.