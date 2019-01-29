Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Atık Kartondan Kitaplık Yapıyor

Öğrenciler Atık Kartondan Kitaplık Yapıyor

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler atık malzeme ve kartonlardan kitaplık yapıyor.

Öğrenciler Atık Kartondan Kitaplık Yapıyor, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler atık malzeme ve kartonlardan kitaplık yapıyor.

Siverek Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, Edebiyat Öğretmeni Yusuf Karaduman ile diğer öğretmenlerinin katkılarıyla, atık durumda bulunan kartonları toplayıp, okul kütüphanesi için kitaplık yapıyor. Öğrencilerle yaptıkları çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İngilizce Öğretmeni Dilek Dönmez, "Okulumuzda eğitim gören 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimizle birlikte kitaplık yapmaya karar verdik. Böyle güzel bir çalışmaya öğrencilerimizi sevk ettiğimizden dolayı çok mutluyuz, çünkü bu sayede öğrencilerimiz derslerine ve kitap okumaya daha fazla önem veriyor. Bu yapılan kitaplık sayesinde diğer öğrenciler de kitaplara daha rahat ulaşabiliyor ve kartondan yapılan kitaplık, farkındalık ortaya koyuyor" dedi

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Demet Varol da yaptıkları çalışmadan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Edebiyat öğretmenimiz Yusuf Duman öncülüğünde bir projeye imza attık. Bu projemiz, atık kartonlardan kitaplık yapmak. Hem atık malzemeleri değerlendiriyoruz ve hem de öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kütüphane için kitaplık yapıyoruz. Çünkü kitap hayattır, kitap sevgidir. Bu sayede hem öğrencilere hem de öğretmenlere kitap okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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