Öğrenciler Atık Malzemelerden Ders Materyali Yaptı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Yazıbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farkındalık uyandırmak amacıyla atık malzemelerden çeşitli ders içi etkinlik materyalleri yaptı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Yazıbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farkındalık uyandırmak amacıyla atık malzemelerden çeşitli ders içi etkinlik materyalleri yaptı.



Yaptıkları ürünleri açılan sergide sergileyen öğrenciler büyük takdir topladı. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden yaptıkları çalışmaları ile alakalı bilgiler aldı. Yaparak öğrenmenin daha etkili olduğunu dile getiren İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri teşekkür etti.



Şahin, doğadaki kaynakları daha dikkatli kullanarak gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Atanamayan Meryem Öğretmen Köyüne Muhtar Oldu

CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı

Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı

Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi