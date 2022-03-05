ÖĞRENCİLER ATIK TOPLAMADA YARIŞIYOR, BİRİNCİ OLAN ÖDÜLLENDİRİLİYOR - Son Dakika

OSMANİYE'de öğrenciler, okullarında başlatılan kağıt ve plastik atık malzeme toplama yarışmasında birinci olmak için yarışıyor. Her hafta, en çok atık malzeme getiren sınıftaki öğrenciler ise pasta ya da, futbol, basketbol veya voleybol topu ile ödüllendiriliyor.

Güneysu İlkokulu'da eğitim öğrenim göre 1,2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarında sınıf öğretmeni Ahmet Uzan tarafından başlatılan 'iklim muhafızları' projesi kapsamında atık malzeme toplamaya başladı. Zaman içerisinde öğretmen ve velilerin de katılım gösterdiği projede, öğrenciler evlerinde topladıkları kağıt ve plastik gibi geri dönüşüm malzemelerini sabah okula gelirken yanlarında getirerek görevlilere teslim ediyor. Öğrencilerin bilinçlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yarışmaya dönüşen projede, sınıf bazında haftalık olarak en çok geri dönüşüm malzemesi biriktiren sınıf derece elde ediyor. Birinci olan sınıflara da istekleri doğrultusunda çeşitli hediyeler veriliyor.

Proje hakkında bilgi veren öğretmen Ahmet Uzan, okul olarak Avrupa'daki ve Türkiye'deki okulların ortaklaşa projeler oluşturdukları e-twinning portalında 9'u Türkiye'den ve 2'si yabancı olmak üzere 'iklim muhafızları' isimli projeyi başlattıklarını söyledi. Uzan, proje kapsamında, dünyanın en büyük problemlerinden biri olan özellikle yeryüzünde yaşayan insanların bilinçsiz tüketim alışkanlıklarıyla artan iklim değişikliği problemlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, 'Üretilen her kağıt, plastik, cam gibi ürünler için hem üretiminde hem de sonrasında doğaya büyük zararlar veriliyor. Bu dengenin bozulması nedeniyle, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar sonucunda sel, hortum gibi doğal dengesizlikler dünyamızda artmaya başladı. Ayrıca hepimiz görüyoruz ki dünyada enerji ihtiyacı tüm ülkelerin en büyük problemidir. Bizimse ülkemizde enerji kaynaklarını koruma amacıyla bu geri dönüşüm olayına daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir' diye konuştu.

Haftada yaklaşık 1 ton civarında atık malzeme topladıklarını ifade eden Uzan, 'Geri dönüşüm sayesinde kullandığımız kağıtlar, plastikler, camlar üretilirken harcanan enerjiyi büyük oranda tasarruf yaparak geri kazanmış olmaktayız. Öğrencilerimiz geri dönüşüme, bizi sevindirecek derecede sahip çıkıyor. Geçtiğimiz 3 haftada da yaklaşık 2 ton geri dönüşüm atığını geri dönüşüme kazandırdık. Çocuklarımız geri dönüşümü öğreniyor. Geri dönüşüm sayesinde önlenen ağaç kesimi, önlenen çevre kirliliği, yine bu ürünlerin üretimi için harcanan enerjinin tasarrufu sayesinde çevremiz kazanıyor ülkemiz kazanıyor okulumuz kazanıyor' dedi.

Projeyle ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine katkı sağladıklarını söyleyen Okul Müdürü Halil Sünbül ise şunları kaydetti:

'Sınıflarımızdan gelen atıklarla beraber haftalık ortalama bin kilo atık topluyoruz. Hem ülke ekonomisine hem de okul aile birliği bütçesine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. 1 ton topladığımız atık kağıtla 17 tane ağacın kesilmesini önlüyoruz. Bizim bin 100 öğrencimiz var. Çarpan etkisiyle birlikte biz 4 bin bireyi bilinçlendirmiş oluyoruz. Katkılarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz'

Evlerindeki geri dönüşüm malzemeleri okula getirdiklerini söyleyen öğrencilerde, plastiklerin doğayı kirlettiğini ve kendilerine zarar verdiğini belirterek, bundan dolayı plastikleri geri dönüşüme attıklarını ifade ettiler.