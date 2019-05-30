Öğrenciler atıklardan yaptıkları eserlerle sergi düzenledi
24 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ören İlkokulu tarafından sahilde sergi düzenlendi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:17 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesi Ören
İlkokulu tarafından sahilde sergi düzenlendi.
Kdz. Ereğli Ören ilkokulu öğrencileri topladıkları atık malzemelerden yaptıkları oyuncakları sergiledi. Öğrenciler çevreden topladıkları ve biriktirdikleri atık malzemeler ile oyuncaklar yaparak Sahil bandında protokolün ve vatandaşların beğenisine sundu. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu sergiyi gezerek öğrencilerden oyuncak hakkında bilgi aldı. Ören İlkokulu Müdürü Sabahattin Turgut ise serginin faydalı bir etkinlik olduğunu ve vatandaşlara çok şey anlattığını belirtti. - ZONGULDAK
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