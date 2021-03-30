Öğrenciler atletizmde başarı rüzgarını Bodrum'da estirdi - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bodrum Kampüsü öğrencileri Musa Tuncar ve Egemen Özaşkın Muğla'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kendi yaş gruplarında il 1'incisi oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bodrum Kampüsü öğrencisi Musa Tuncar, atletizmde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü U12 Olimpik İl Deneme 2010-2011 doğumlular 60 metre müsabakalarında Muğla İl 1'incisi oldu. 85 sporcunun katıldığı karşılaşmada, 10 yaşındaki öğrenci Musa Tuncar, "İlk kez derece aldım, çok heyecanlıyım. Pandemi bittiğinde hedefim Türkiye çapında derece almak" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bodrum Kampüsü öğrencisi Egemen Özaşkın, 2002-2003 doğumlular 100-200 metre müsabakalarında Muğla İl 1'incisi oldu.

Her yıl katıldığı müsabakalarda dereceler alan başarılı sporcu Egemen Özaşkın, "2016-2017 Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Türkiye 3'üncüsü, 2017-2018 Okul Sporları Bölge Uzun Atlama 1'incisi olurken, yine aynı yıl 60 metre 2'incisi; 2017-2018 Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Uzun Atlama 4'üncüsü ve 60 metre Türkiye 6'ncısı; 2018-2019 Okul Sporları 200 metre İl 1'incisi, 100 metre İl 1'incisi; 2018-2019 bölge şampiyonası 200 metre 4'üncüsü; 2018-2019 Bölge Şampiyonası 100 metre 4'üncüsü olmuştu.