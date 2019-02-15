Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Avrupa'da Staj Gördü

Öğrenciler Avrupa'da Staj Gördü

1 saat önce

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa'da staj gördü.

Öğrenciler Avrupa'da Staj Gördü, System.String[]
Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa'da staj gördü.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2017 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Programları çerçevesinde 'Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Standardı, Staj ve İşbaşı İzleme' adlı projeyi gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri öğrenci ve öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarının 11. ve 12. sınıflarında okuyan sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı, 15 öğrenci, elektrik tesisatçılığı konusunda çağırma ve bildirim, bina içi ve dışı elektrik tesisatları, aydınlatma, kuvvet tesisleri, akıllı ev teknolojileri, koruma ve güvenlik tesisatları ile ilgili gelişmiş iki AB ülkesinde okul ve işletmelerde 2 haftalık mesleki eğitim stajı gördü.

Almanya'nın Dorsten kentinde bulunan Bildungs Centrum Nies Okulunda 3 öğretmen, 1 refakatçi ve 8 öğrenci ile 12 gün süre ile staj ve iş başı eğitimlerine katıldı. Ayrıca Çekya'nın Prag kendinde bulunan Stredni Prumyslova Skola Elektrotechnicka Okulunda 3 öğretmen, 1 refakatçi ve 7 öğrenci ile yine 12 gün süre ile staj ve işbaşı eğitimlerine katıldı.

Öğrenci ve öğretmenler bulundukları ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini görüp tanımaları yoluyla, sosyal ve kültürel yönden gelişim sağladı. Eğitimlerini başarı ile bitiren öğretmen ve öğrenciler eğitim belgelerini alarak ülkemize döndü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

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