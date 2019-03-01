Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Bağımlılığa Karşı Bilinçlendiriliyor

Öğrenciler, Bağımlılığa Karşı Bilinçlendiriliyor

32 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde 6 bin öğrenci bağımlılıkla mücadele, cinsel istismar ve sosyal medyanın kullanımı konularında düzenlenecek olan panellerde bilgilendirilecek.

Öğrenciler, Bağımlılığa Karşı Bilinçlendiriliyor, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde 6 bin öğrenci bağımlılıkla mücadele, cinsel istismar ve sosyal medyanın kullanımı konularında düzenlenecek olan panellerde bilgilendirilecek.

Turhal Halk Eğitim Merkezi salonunda bağımlılıkla mücadele, cinsel istismar ve sosyal medyanın kullanımı konularında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik panel düzenlendi. Panel öncesinde konuşma yapan Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, bağımlılıkla mücadele ilçe ve il komisyonu kararı gereğince sosyal medya kullanımı, uyuşturucuyla mücadele ve kötü alışkanlıkların yol açtığı cinsel istismar konularında 8. sınıf ve üzeri yaş gruplarına yönelik eğitim çalışmaları başlatıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda bir rehber öğretmen, bir din görevlisi ve bir Cumhuriyet Savcısı tarafından kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere, zikredilen başlıkların çocuk gelişimi, ahlak ve inanç üzerindeki olumsuzlukları ve hukuk yönüyle sonuçları anlatılmaktadır. Haftada bir gün sabah 2 öğleden sonra 2 olmak üzere 4 oturum olarak 6 hafta boyunca devam edecek çalışmada 6 bine yakın öğrencimiz bilinçlendirilecektir" dedi.

Kaymakam Üçer'in konuşmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz, İlçe Vaizi Erdoğan Altuntaş ve Cumhuriyet Lisesi Rehber Öğretmeni Ayşe Beşli'nin konuşmacı olarak katıldığı panelde öğrencilere, bağımlılıkla mücadele, cinsel istismar ve sosyal medyanın kullanımı konularında bilgi vererek, öğrenciler tarafından yöneltilen sorular da yanıtlandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

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