Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı - Son Dakika

Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı

18 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında bir bakkalın veresiye defteri satın aldı.

Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında bir bakkalın veresiye defteri satın aldı.


Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında "yardımlaşma" temasını seçerek projenin ilk adımını Emirşah Mahallesindeki bakkal dükkanında gerçekleştirdi. Öğrenciler, mahalledeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını kapattı.


Okul müdürü Hasan Asa, "İhtiyacı olan kişilerin mahalle bakkalındaki borçlarını ödeyerek atalarımızdan kalan "Zimem Defteri" geleneğini Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu olarak kendi çapımızda uygulamaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime ve velilerime teşekkür ederim" dedi.


Bakkal dükkanı sahibi de projeyi gerçekleştiren öğrencileri tebrik etti. - MERSİN

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor
Çocuk yaşta evliliği savunan tweetiyle tepki çeken profesör, derste protesto edildi Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!
12:59 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 15:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler bakkalın veresiye defterini satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]