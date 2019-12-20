Öğrenciler balonlarla lösemiye dikkat çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler balonlarla lösemiye dikkat çekti - Son Dakika

Öğrenciler balonlarla lösemiye dikkat çekti

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Öğrenciler balonlarla lösemiye dikkat çekti, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balonlar bırakıldı.


Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından lösemi hastalığına ve sorunlarına dikkat çekmek adına okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Lösemiye dikkat çeken dövizler taşıyan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Maske takan öğrenciler de göğüslerine yapıştırdıkları harflerle lösemi yazdı. Öğrenciler, lösemi hastaları için balon uçurduklarını ve hasta olan arkadaşlarını mutlu ettiklerini söylediler.


Her yıl 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemi Haftası olduğunu ancak bu yıl bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda etkinliklerin tüm yıla yayıldığını belirten Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, "Sadece bir hafta olarak değil bir yıl boyunca lösemi hastalığına dikkat çekmek için yapıyoruz. Temel amacımız her yıl bin 500 çocuğumuz kan kanserine yakalanmaktadır. Buna dikkat çekmek adına toplumda farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.


Öğrencilerden Zeynep İclal Aliağaoğlu, çok anlamlı ve mutlu bir gün geçirdiklerini ifade ederek, okul müdürlerine teşekkür ettiğini söyledi. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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