Öğrenciler barınakta can dostlarıyla buluştu - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki öğrenciler hayvan barınağını gezip, mama bağışında bulundu.



Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağı yenilenen yüzüyle 7'den 70'e tüm hayvanseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak hijyenik ve konforlu bir ortamda tedavi ihtiyaçlarını karşılayan Mustafakemalpaşa Belediyesi düzenlediği etkinliklerle öğrencileri barınakta ağırlayarak çocuklara hayvan sevgisini aşılıyor. Özel Fen ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin başlattığı "Sende bir kap su, bir kap yemek ver" adlı sosyal sorumluluk projesine destek vermek için hayvan barınağındaki etkinliğe katılarak mama bağışında bulundu. Sokak hayvanlarını sevme imkanı bulan öğrenciler veteriner hekimler eşliğinde barınağı gezerek bilgi aldı. Barınakta güzel bir gün geçiren ve mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, sokak hayvanlarının çok iyi şartlarda misafir edildiğini belirterek Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti. - BURSA