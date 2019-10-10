Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı' için dua etti

Öğrenciler "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Fetih suresi okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Fetih suresi okundu.

Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde toplanarak Fetih suresi okuyup dua etti.

Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı için dua etti

Barış Pınarı Harekatı, Şarkışla, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:55 Kaynak: AA
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