Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı - Son Dakika

Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı

6 saat önce

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak'ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.

Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı, System.String[]

Bartın Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bulunan programlar, öğrencileri tarafından Zonguldak'ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.


Bartın Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri 'Gelecek Burada Başlıyor' sloganıyla gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta aday öğrencilerle bir araya geldi.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Fuayene alanında gerçekleştirilen 'Üniversite Tanıtım Günleri'nde Öğr. Gör. Burak Ceylan ile birlikte öğrenciler Ezgi Avanaş ve Amir Ahmat Adam, Bartın Üniversitesinin standını ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerini bilgilendirdi. Ziyaretçilerin soruları cevaplandırılarak, Bartın Üniversitesindeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatıldı.


Tercih fuarında, Bartın Üniversitesinin öğrenciyi merkeze alarak sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ortamından da bahsedilerek, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.


Tüm öğrencilerin Bartın Üniversitesine davet edildiği fuar oldukça yoğun geçerken, katılımcılara tanıtım materyallerinin olduğu çantalar verildi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 01:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler Bartın Üniversitesini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]