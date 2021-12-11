Üye Girişi
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı

11.12.2021 12:47
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı

MARDİN'de okul müdiresini kendilerine mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayet eden 8 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesini protesto eden öğrenciler, yolu trafiğe kapattı.

MARDİN'de okul müdiresini kendilerine mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayet eden 8 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesini protesto eden öğrenciler, yolu trafiğe kapattı.

Kızıltepe ilçesindeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 20 öğretmenden 8'i okul müdiresi Feyza Batıhan'dan kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bir süre sonra bu öğretmenler başka okullara görevlendirildi. Bunun üzerine öğrenciler eylem yaparak okul yönetimini protesto etti. Öğretmenlerinin haksızlığa uğradığını öne süren öğrenciler, okul bahçesinde 'Adalet istiyoruz' diyerek yürüyüş yaptı. Eylem sırasında bazı öğrenciler fenalık geçirdi. Daha sonra okulun önünden geçen yolu trafiğe kapatan öğrencileri, başka okullara görevlendirilen öğretmenler teselli etti.Eylemin ardından Mardin Valiliği, Okul Müdiresi Feyza Batıhan'ı görev yerini değiştirerek olayla ilgili idari soruşturma başlattı.


Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı
Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı

Kızıltepe, Protesto, Mobbing, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

Son Dakika Haberleri
12:49 Süt üreticisi de süt fiyatlarına isyan ediyor: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor
12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum
12:22 Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
Süt üreticisi de süt fiyatlarına isyan ediyor: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor Süt üreticisi de süt fiyatlarına isyan ediyor: Bizden 3 liraya alıyorlar, marketlerde 18 liradan satılıyor         
12:49
ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası ABD'li Sarai Sierra cinayetinde sanığa yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası         
11:00
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu         
09:38
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular         
23:00
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 12:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler, başka okullara görevlendirilen öğretmenleri için yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement