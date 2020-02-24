Öğrenciler Başkan Özdemir'e kitap hediye ettiler - Son Dakika

Havza'da Merkez İlkokulu öğrencileri, Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e kitap hediye ettiler.

Ziyarette Özdemir ile "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğini desteklediğini belirten bir video çekimi gerçekleştirildi.

Başkan Özdemir çekim sonrası öğrenciler Ahsen Berra Özdemir, Ayşe Aysan ve Muhammed Emin Arslan ile bir süre sohbet etti.

Özdemir öğrencilere çok kitap okumalarını tavsiye ederek, "Sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması demek yarının Türkiye'sinin daha güçlü olması demek." diye konuştu.

"Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğini destekliğini vurgulayan Özdemir, "İnşallah kısa sürede kampanya hedefleri tutturularak kütüphaneler halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine girecek." diye konuştu.

Ziyaret sonunda öğrenciler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e kitap hediye etti, Özdemir de öğrencilere birer kitap hediye etti.