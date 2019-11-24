Son Dakika Haberleri: Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı
Son Dakika Güncel Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı - Son Dakika

Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı

6 saat önce

Başkentte Türkiye geneli 26 takımın katıldığı Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası başladı.

Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı, System.String[]

Başkentte Türkiye geneli 26 takımın katıldığı Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası başladı.

"Zeka İçin Spor" sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 28 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Off Season Robot Turnuvası'nın Ankara'da düzenlenen 2019 yarışmasına Türkiye genelinden 26 takım katıldı. Özel Tevfik Fikret Okullarınca düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesince desteklenen turnuvada 14-18 yaş arası liseli öğrenciler yarıştı.

Ankara Spor ve Sergi Sarayı'nda ilk kez düzenlenen turnuvada gençler bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematik becerilerini sergiledi.

Turnuva Organizatörü Müfit Alkaya, turnuva kapsamında öğrencilerin robot yaparak kendi becerilerini sergilediğini belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkinlikler yaparak daha çok kişiye ulaşmak istediklerini söyleyen Alkaya, "Eğitim 3.0 içerisinde insanlar sınıf içinde hapsoluyorlar. Ancak buradaki robot yarışmasıyla öğrenciler yeni dönem teknoloji anlayışı eğitim 4.0'a çıkarak çok yönlü becerilerini ortaya koyuyor." dedi.

Turnuva Direktörü Can Üstünel de amaçlarının Anadolu'daki robot takımlarını artırmak ve robotla ilgilenen gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte 18 robotik takım finale kaldı. Yarın gerçekleşecek finalde ilk 3'e giren takımlar kupalarını alacak.

Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:32:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]