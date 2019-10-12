Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu
Son Dakika Güncel Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu

Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.

Öğrenciler, Bayrak töreni Fetih suresini okudu, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler, Bayrak töreni öncesi Fetih süresi okudu.


Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam-Hatip okullarında görev yapan eğitimciler, personel ve öğretim gören tüm öğrenciler Bayrak töreni öncesi Barış Pınarı Harekatına katılan askerler için Fetih süresi okudu.


Yıpılan açıklamada, "Bayrak Töreni öncesinde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, bayrağımız, ezanımız, dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız için mücadele eden kahraman askerlerimize destek olmak, gönüllerimiz ve yüreklerimizin onlarla birlikte attığını göstermek amacıyla Fetih Suresi'ni okudular" denildi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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