Öğrenciler, Bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' Oluşturdu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki ortaokulun bahçesinde bir araya gelen bin 400 öğrenci, bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' oluşturdu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki ortaokulun bahçesinde bir araya gelen bin 400 öğrenci, bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' oluşturdu. Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştığı görüntü, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.



Darıca'da bulunan 60. Yıl Ortaokulu ve Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde anlamlı bir hazırlık yaptı. Okul bahçesinde toplanan bin 400 öğrenci, bedenleriyle 'Mehmetçiğe Saygı Anıtı' oluşturdu. Dev Türk bayrağı da açan öğrencilerin bu görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntü, binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.



- Kocaeli

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