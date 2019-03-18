Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Bedenleriyle "Mehmetçik'e Saygı Anıtı" Oluşturdu

Öğrenciler Bedenleriyle "Mehmetçik'e Saygı Anıtı" Oluşturdu

1 saat önce

Kocaeli'de bin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları "Mehmetçik'e Saygı Anıtı" koreografisi ve hazırladıkları kliple Çanakkale şehitlerini andı.

Öğrenciler Bedenleriyle
Kocaeli'de bin 400 öğrenci, bedenleriyle oluşturdukları "Mehmetçik'e Saygı Anıtı" koreografisi ve hazırladıkları kliple Çanakkale şehitlerini andı.

Darıca'daki 60. yıl Ortaokulu ve Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında anlamlı bir projeye imza attı.

Çanakkale şehitlerini anmak için bir araya gelen bin 400 öğrenci bedenleriyle, yaralı Anzak askerini kucaklayarak tedavisinin yapılması için sipere taşıyan Türk askerinin tasvir edildiği "Mehmetçik'e Saygı Anıtı" koreografisi oluşturdu.

Havadan görüntülenen bin 400 öğrencin oluşturduğu koreografinin yanında öğrenciler tarafından Türk bayrağı açıldı.

Koreografinin görüntülerinin yer aldığı ve öğrencilerin "Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor" şiirini seslendirerek hazırladıkları klip de sosyal medyada paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:15 Kaynak: AA

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