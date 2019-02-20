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Öğrenciler Belediye Ekipleriyle Kıyı Temizliği Yaptı

58 dakika önce

Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri ile belediye temizlik işleri ekipleri, kıyı temizliği yaptı.

Öğrenciler Belediye Ekipleriyle Kıyı Temizliği Yaptı, System.String[]
Öğrenciler belediye ekipleriyle kıyı temizliği yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki özel bir kolejin çevre kulübü öğrencileri ile belediye temizlik işleri ekipleri, kıyı temizliği yaptı.

Marmaris'te bir özel kolejin çevre kulübüne üye 20 öğrencisi, belediye temizlik işleri ekiplerinden 4 kişi ile birlikte 15 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkii'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Minibüsle saat 16.00'da bögleye giden öğrenciler, verilen eldivenleri takarak çöp toplamaya başladı. Bir saat süren temizlik çalışmasında çoğunluğu plastik ve cam şişelerden oluşan çöpler toplandı. Balık ağları, balık avlama malzemeleri, bidon, koltuk başları ve sigara izmaritlerinden oluşan bir traktör römorkunu dolduracak atık toplandı. Toplanan çöplerin, yarın (perşembe) Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda farkındalık yaratmak için dövizler ve açılacak afişlerle sergileneceği belirtildi. Öğrenciler de her hafta farklı alanlarda çöp toplayarak farklı caddelerde sergileyeceklerini söyledi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Çocuklarımız, bizlere gelerek çevre temizliği projelerini anlatarak destek istediler. Bizler de çocuklarımızla beraber kıyı kenar temizliği yaptık. Çıkan atıklar farkındalık yaratmak için meydanlarda sergilenecek" dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:30 Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel
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