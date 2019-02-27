Öğrenciler Bilecik'in Önde Gelen Firmalarıyla Buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik 'Mini Kariyer Zirvesi' etkinliğine imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik 'Mini Kariyer Zirvesi' etkinliğine imza attı.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler Bilecik'in önde gelen firmalarıyla bir araya gelerek staj için ön görüşme yapma ve firmaları daha yakından tanıma fırsatı yakaladılar. Mini Kariyer Zirvesi kapsamında geçekleşen konferansta konuşan İŞKUR Bilecik Şube Müdürü Berrin Hatice Çetin, kariyer etkinliklerinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde 81 ilde 'İŞKUR Kampüste' adıyla gerçekleştirildiğini ve Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Kariyer günlerinin amacının çalışma hayatına yeni girecek gençleri iş hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri hakkında bilgi edinmelerini ve staj olanaklarından faydalanmalarını sağlamak olduğunu belirten Çetin, etkinlik kapsamında işverenlerin de nitelikli iş gücüyle buluştuğunu dile getirdi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta, İş ve Meslek Danışmanları Yalçın Taşçı ve Celal Akcan iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve işbaşı eğitim programları hakkında öğrencilere birer sunum yaptılar.



Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cihan Darcan da katıldı. - BİLECİK

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