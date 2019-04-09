Öğrenciler Bilgilerini Davetlilerle Paylaştı

Devrek'te düzenlenen "Zonguldak Çözüyor" adlı bilgi yarışmasında öğrenciler bilgilerini davetlilerle paylaştılar.

Devrek'te düzenlenen "Zonguldak Çözüyor" adlı bilgi yarışmasında öğrenciler bilgilerini davetlilerle paylaştılar.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Sabahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi okulunda gerçekleştirilen "Zonguldak Çözüyor Matematik" yarışması Sabahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi organizasyonu tarafından organize edilirken, yarışmaya Zonguldak ilinden 56 ortaokul katıldı. Düzenlenen yarışmada 168 öğrenci bireysel olarak yarıştı. Her okuldan 3 kişinin katıldığı yarışmada bireysel kategoride birinci Ereğli Cumhuriyet Ortaokulundan Yağızhan Etçibaşı, ikinci Kepez İzmirlioğlulları Ortaokulundan Mehmet Emin Kırık üçüncü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Merve Baykan oldu. Bireysel Yarışmada en yüksek puanı alarak 56 okul arasından ilk beşe giren okullar şunlar oldu. Devrek Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu, Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu, Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu, Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu ve Ereğli Turgut Reis Ortaokulu Bu beş okul arasında yapılan bilgi yarışmasında ise üçüncü, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu ikinci Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu birinci Ereğli Turgut Reis Ortaokulu oldu. Gerçekleştirilen yarışmaya; Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Eryiğit, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Şube Müdürleri Cemalettin Yüceer, Muhammet Atlı Katıldı.



Okul Müdürü Turgay Kırgil davetlilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi,"İlimizin akademik başarısına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu projenin seneye de devam edeceğini bildirir, bu organizasyona katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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