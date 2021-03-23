Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı

23.03.2021 13:39
Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı, System.String[]

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, bu yıl da TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'ndan madalyalar ile döndü.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, bu yıl da TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'ndan madalyalar ile döndü.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 28. TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları ikinci aşama sınav sonuçları açıklandı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, bu yıl da Bilim Olimpiyatı'ndan madalyalar ile döndü. Bilim Olimpiyatları hazırlık aşamalarında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Lise Öğretim Programları'ndan farklı ve üst düzey beceriler kazandıran programlar uygulanıyor. Bahçeşehir Koleji'nin fen ve teknoloji, Anadolu ve fen liselerinde öğrenciler, öğretim programı gereği haftalık olarak yapılan derslerin dışında ekstra 15 saatlik bir çalışma ve 4 saatlik periyotlarda uygulanan sınavlarla Fizik ve Bilgisayar Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Fizik ve Bilgisayar Olimpiyatları'na katılan öğrenciler, hazırlık aşamasında fizik ve matematik derslerinin MEB öğretim programlarını çalışmaya başladıkları yıl tamamlayarak henüz 12. sınıfa gelmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın fizik ve matematik derslerindeki çalışmalarını bitiriyor.

Öğrenciler, olimpiyatlarda derece aldıklarında sınavsız olarak alanlarına yönelik istedikleri bölümlere kontenjan sorunu yaşamadan ÖSYM tarafından yerleştirilme ya da ek puan alıp merkezi yerleştirmeye dahil olarak indirimli ve burslu programlara yerleştirilme olanağına sahip olabiliyor. Olimpiyatlarda derece alan öğrenciler ayrıca, yurt dışı üniversitelerden burslu kabul de alabiliyor.

Ortaokul düzeyinde düzenlenen Bilim Olimpiyatları ise öğrencilerin matematik ve bilgisayar alanlarındaki ilgilerini artırıyor, ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılmalarını sağlıyor. Ayrıca bilim olimpiyatlarına katılmak ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar, akademik kazanımların yanı sıra çalışma disiplininin ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine en yüksek seviyede katkı sağlıyor.

Kazananlar

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Alper Tezcan fizik dalında altın madalya, Yaman Bora Otuzbir fizik dalında altın madalya, Eser İlke Genç fizik dalında gümüş madalya, Kaan Dere fizik dalında gümüş madalya, Emir Akdağ fizik dalında gümüş madalya, Tolga Avkan fizik dalında gümüş madalya, Mehmet Anıl İşkesen fizik dalında bronz madalya, Beyza Nur Özaytekin fizik dalında bronz madalya, Ege Kabasakaloğlu bilgisayar dalında altın madalya, Ahmet Atilla Ak bilgisayar dalında gümüş madalya, Fatih Solak bilgisayar dalında bronz madalya, Mustafa Anıl Özkurt bilgisayar dalında bronz madalya, Ulusal TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatları'nda ortaokul öğrencisi Kerem Berru Koç bronz madalya aldı.

Ankara 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden ise İrem Gülce Yazgan matematik dalında altın madalya, İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Olcay Oransoy bilgisayar dalında altın madalya, Elif Deniz Kantar bilgisayar dalında bronz madalya, TÜBİTAK Ulusal Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı'nda Emir Recep Kuzu gümüş madalya, Can Sezgin bronz madalya almaya hak kazandı. İlhan Arda Al ise TÜBİTAK Kış Kampı'na (ortaokul kış kampı) davet edildi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı - Son Dakika


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