Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Bilim Şenliğinde Buluştu

Öğrenciler Bilim Şenliğinde Buluştu

1 saat önce

Başkentte, öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

Öğrenciler Bilim Şenliğinde Buluştu, System.String[]
Başkentte, öğrencilerin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla bilim şenliği düzenlendi.

Ankara Muradiye İncek Sevgi Koleji tarafından okul binasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen bilim şenliği kapsamında, öğretmenler bilimsel deney gösterileri sunarken, ilköğretim öğrencileri proje ve tasarımlarını sergiledi.

Öğrencilerin, bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla yapılan etkinlikte, bilimsel çalışmaların yanı sıra origami, ebru sanatı gibi atölyeler de yer aldı.

Muradiye İncek Sevgi Koleji Koordinatör Müdürü Serkan Gündoğmuş, öğrencilerin araştırarak öğrenen, üreten, mantık yürüten, problem çözen bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Etkinlik kapsamında STEM, robotik ve kodlama gibi birçok atölye düzenliyoruz. Öğrencilerin, uygulamalar yaparak hayata ve bilime dair birçok şeyi öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin, tasarladıkları makineler ile çeşitli araç gereçleri, bilim şenliğinde sergileme imkanı bulduklarını söyleyen Gündoğmuş, proje uygulamalarının becerilerin gelişmesindeki önemini vurguladı.

Bugün başlayan etkinlik, yarın lise öğrencilerinin yapacağı atölye çalışmaları ve proje sunumları ile sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:16 Kaynak: AA

Ankara, Muradiye, Güncel
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