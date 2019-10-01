Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Bininler turizm bölgesini gezdi
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Öğrenciler Bininler turizm bölgesini gezdi

28 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Meslek Yüksek Okulu ve Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve öğrencileri, Bininler Kaya Evlerini ziyaret etti.

Öğrenciler Bininler turizm bölgesini gezdi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Meslek Yüksek Okulu ve Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretmen ve öğrencileri, Bininler Kaya Evlerini ziyaret etti.


İlçeye bağlı Senir köyüne 1 kilometre uzaklıkta olan Bininler'e gezi düzenleyen grup, gezi kapsamında doğa yürüyüşü yaptı. Öğrenci ve öğretmenler, Bininler'de bulunan antik yerleşim yerleri ve Uçak Şelalesini gezdi. Senir köyünün doğası, Uçak Şelalesi ve antik kalıntılar geziye katılanları kendisine hayran bıraktı. Öğrencilerin Şuhut'un değerlerini ve doğasını keşfettiği gezi, Bininler alanında yapılan piknik ile sona erdi. Geziye katılan öğrenciler kendilerine destek veren Şuhut Belediyesine sosyal medya üzerinden çektikleri video ile teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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