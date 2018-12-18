Öğrenciler Bir Derste 69 Patent Başvurusu Yaptı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 'Artizanal Ürünler' dersi kapsamında 69 adet patent başvurusu hazırladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 'Artizanal Ürünler' dersi kapsamında 69 adet patent başvurusu hazırladı.



Türkiye'de en çok akredite edilmiş programına ve 200'ü aşkın patenti ile en çok patente sahip üniversitesi unvanını alan İGÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri güz döneminde sürdürdükleri 'Artizanal Ürünler' dersi kapsamında 69 adet patent başvurusu hazırlayıp teslim etti. Geleneksel ürün ve yöntemlerin kullanımları ve değerlerini daha iyi anlayarak hazırlamış oldukları patent başvuruları resmi başvuru kanalı ile işleme alındı.



"MİLLİ GASTRONOMİ DEĞERLERİ PATENTLE KORUNABİLİR"



Gastronomi alanında çok önemli yer işgal eden "patent" veya "tescil" kurumlarının, milli değerlerin korunması hususunda evrensel değer taşıdığını belirten UBYO Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, "Milli nitelikteki yiyecek, içecek ve gıda ürünlerimizin üzerinden farklı taraflarca çıkar elde edilmesi gayreti, ancak patentlendirme yöntemi ile bertaraf edilebilir. Bu nedenle de bölümümüz bu konu üzerine eğilmekte ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmeye gayret etmektedir" ifadelerini kullandı.



Geride bırakmak üzere olduğumuz sene içerisinde, Gastronomi Bölümü tarafından 200'ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildiğini ifade eden Tekiner, "Bunların önemli bir bölümü resmi olarak onaylandı. Bölümümüz bu alanda üniversitemiz ve ülkemiz çapında bir lider rol üstlenmektedir" dedi.



"ÖNEMLİ LEZZETLERİ GÜNÜMÜZE UYARLADIK"



Yaptığı patent çalışması ile lokma tatlısının eski değerinin geri kazandırmayı hedeflediğini belirten 3'üncü sınıf öğrencisi Beyza Nur Avcı, "Daha kolay, daha hafif ve daha şık bir görüntü kazandırarak günümüz mutfağına uyarladım. Şerbetsiz ve hafif olduğundan hem restoranlarda hem de paket olarak rahatlıkla servis edilebilir ve tüketilebilir bir hal almasını hedefledim. Türk Mutfağının önemli lezzetlerini günümüze yeniden kazandırabilmek, günümüz şatlarına ayak uydurmasını sağlamak bizim için çok güzel bir fırsat ve deneyim oldu" diye konuştu.



"DÜNYANIN EN ZENGİN GASTRONOMİSİNE SAHİBİZ"



UBYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Kavruk, Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, Artizanal Ürünler dersi uygulayıcısı Öğr. Gör. Tolgahan Tabak ve öğrencilerle bir araya gelen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, patente verdikleri öneme değindi.



Attıkları her adımla Türkiye'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar ürettiklerini belirten Abdulkadir Gayretli, "Her zaman ilklerin üniversitesi olmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi de bu düşünceyle hareket etmeye teşvik ediyoruz. Dünyanın en zengin gastronomisine sahip ülkemizde, milli değerlerimizi sadece patentle ve tescille koruyabiliriz. Geleneksel lezzetlerimize farklı dokunuşlarla yarattığımız yeni tatları sahiplenmemiz gerek. Kendimize sürekli bir hedef koyuyoruz. Bu yıl da hedeflediğimiz patent başvuru sayısının üzerinde bir başvuru gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bir ders boyunca 69 adet patent başvurusunda bulundu. Bu konuya verdiğimiz önem ve destek ile önümüzdeki dönemlerde patenti zorunlu bir ders haline getirme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - İstanbul

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