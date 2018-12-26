Öğrenciler Bir Dönemlik Çalışmalarını Sergiledi
2 saat önce
GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, bir dönem boyunca yaptıkları teorik, uygulamalı ve laboratuvar çalışmalarının sonuçlarını poster haline getirip sergiledi.
Serginin açılış konuşmasında serginin oluşum sürecine değinen GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, her akademik dönem sonunda yapılan bu etkinlikte 100 civarında proje bulunduğunu söyledi.
Prof. Dr. Maskan, "Öğrencilerimiz bu ders kapsamında yaptıkları çalışmalarda araştırma yapmayı, bulgularını yorumlayıp raporlamayı ve sunmayı öğrenerek bundan sonraki profesyonel çalışmaları için bir anlamda motivasyon ve tecrübe sağlamış oluyorlar. Gıda sanayisinin aşağı yukarı bütün sektörlerini kapsayan bu etkinlikte hem araştırma-geliştirme hem de ürün geliştirme üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Gıda sektörünün bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan bir ürün iyileştirme ve geliştirmeye yönelik araştırma konularını kapsamakta olup sanayicilerimizin dikkatine sunulmaktadır" şeklinde konuştu.
GAÜN Gıda Mühendisliği Fakültesi giriş katında açılan sergiye öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:04 Kaynak: Bültenler
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