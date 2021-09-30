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Öğrenciler bir günlerini itfaiye personeli gibi geçirdi - Son Dakika

Öğrenciler bir günlerini itfaiye personeli gibi geçirdi

30.09.2021 15:44
Öğrenciler bir günlerini itfaiye personeli gibi geçirdi, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, yangınla daha bilinçli mücadele edebilmek için bir günlerini itfaiye personeli ile birlikte geçirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde lise ve ortaokul öğrencileri, yangınla daha bilinçli mücadele edebilmek için bir günlerini itfaiye personeli ile birlikte geçirdi.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiyeciler Haftası kapsamında ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine uygulamalı eğitim verildi.

İtfaiye personeli gibi spor eğitimleri gören öğrenciler, yangına nasıl müdahale edilir, yangına müdahale araçları nelerdir, trafik kazalarında neler yapılması gerektiği konularda eğitim aldılar. Bir bölümü itfaiyeci kıyafeti giyen öğrenciler, kontrollü olarak yakılan bir alanı söndürdü.

Günün sonunda öğrenciler, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile pasta keserek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, AA muhabirine, çocuklara yangın konusunda hızlandırılmış bilgiler vererek, onların bu konuda bilinçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

İlçede geçtiğimiz yıl 39 ikamet yangını olduğuna işaret eden Karaduman, "Geçtiğimiz yıl Taşköprü ilçemizde köylerle birlikte 29 ahşap ve 10 betonarme evimiz yandı. Taşköprü'de bir yılda 39 yangın ilçemiz için büyük bir rakam. Öğrencilerimize yangınla karşı karşıya kaldıklarında nasıl mücadele edecekleri, nasıl müdahale edeceklerini öğrettik." dedi.

Bölgenin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Karaduman, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçları tüm dünyada hissediliyor. Geçtiğimiz yıl ilçemizde ormanlık alanda çıkan yangında 1600 hektar alan yandı. Afetlere hazır bireyler ve toplumlar yetiştirmek istiyoruz. 2021 yılı afet eğitim yılı. Öğrencilere itfaiyecilerin yaptığı sabah sporundan yangın anonsuna, yangın için gerekli kıyafetlerin giyilmesinden yangına müdahaleye kadar birçok şeyi gösterdik. Genelde küçük çocuklarımız evde aileleri olmadığında yangın başlangıcı olduğunda itfaiyeyi arasalar bile adres vermekte güçlük çekiyorlar. İçerideki haberleşme sistemini tanıtarak nasıl yangın ihbarı vermeleri gerektiğini de onlara öğrettik."

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da "Taşköprü'deki öğrencilere itfaiyeciler tarafından eğitim verildi. Bizim için, ülkemiz için itfaiye çok önemli. Yangınların ne zaman çıkacağı belli olmaz. O nedenle itfaiyecilerin imkanlarını geliştirerek yangınla daha güçlü mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Akif Güneş ise köyde yaşadığını belirterek, "Köyümüzün etrafı ormanlık, evlerin çoğu ahşap. Yangın çıktığında itfaiyeciyi beklemeden müdahale etme durumumuz oluyor. Burada gün boyu itfaiyecilik konusunda fikir sahibi olduk. Artık yangınlara itfaiyeci gelene kadar müdahale edebilir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Özgür Ramazan Türk de gün boyu aldıkları eğitimlerin kendileri için çok verimli olduğunu dile getirdi.

Abdullah Çatal, Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler bir günlerini itfaiye personeli gibi geçirdi - Son Dakika


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