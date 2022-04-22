ÖĞRENCİLER, BİRİKTİRDİĞİ PARAYLA BİR AİLENİN BAKKALA OLAN BORCUNU ÖDEDİ - Son Dakika

NİĞDE'de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin başlattığı kampanyayla biriktirdikleri 1000 TL ile bir ailenin bakkala olan borcunu kapattı. Öğretmen Halil İbrahim Candan, Çocuklarımıza iyilik sevgisini aşıladığımızı görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor dedi.

Merkez Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 3-E sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, Ramazan ayında öğrencilerine iyilik sevgisini aşılamak ve veresiye defteri geleneğini sürdürmek için kampanya başlattı. Öğrenciler ve aileleri ile komşularının da destek verdiği kampanyada toplanan yaklaşık 1000 lirayla tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala olan borcu ödendi. Öğretmen Halil İbrahim Candan, Kampanyaya öğrencilerimiz, aileleri ve komşuları destek verdi. Kampanyamız büyüyerek devam etti. Burada ihtiyacı olan bir ailenin sıkıntısını giderebilirsek bizim için ne mutlu dedi.

Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener, destek veren öğrencilere teşekkür ederek, Türk bayrağı ve şeker dağıttı.