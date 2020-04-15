Öğrenciler biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına siperlik aldı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri biriktirdikleri parayla yüz siperliği alarak sağlıkçılara hediye etti.



Korona virüs nedeniyle üstün çaba ve mesai harcayan sağlık çalışanlarına bir destek de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu 6-D öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, sınıf kumbarasında biriktirdikleri para ile sağlık çalışanlarına 40 adet yüz siperliği aldı. Yüz siperliklerini okul müdürü Serkan Yazar ve rehber öğretmen Gürkan Yüksel refakatinde İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öğrencilerin örnek davranışları hakkında konuşan Okul Müdürü Serkan Yazar, "Sağlık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Ben ve öğretmen arkadaşlarım öğrencilerimizle her zaman gurur duyduk. Bu zor süreçte sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu vefa ve fedakarlık takdire şayandır. Onlar için ne yapsak az. Öğrencilerim de bu güzel insanlara destek olmak amacıyla çok anlamlı bir dayanışma örneği sergilediler. Duyarlılıkları nedeniyle öğrencilerimi ve öğretmenimi kutluyorum" dedi. - KOCAELİ