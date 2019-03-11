Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Birinci Olmak İçin Kıyasıya Mücadele Etti

Öğrenciler Birinci Olmak İçin Kıyasıya Mücadele Etti

19 dakika önce

2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Satranç müsabakalarında öğrenciler "şah mat" dedi.

Öğrenciler Birinci Olmak İçin Kıyasıya Mücadele Etti, System.String[]
2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Satranç müsabakalarında öğrenciler "şah mat" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Satranç müsabakaları yapıldı. Düzce Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada il genelinde orta ve lise öğrencileri, 4 kategoride mücadele etti. Öte yandan öğrenciler masada rakipleriyle mücadele ederken, ailelerde salon dışında heyecanlı bir şekilde çocuklarını bekledi.

Yıldızlar genel kategorisinde Mustafa Kemal Ortaokulu A birinci, İsmet Paşa Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu B üçüncü, Özel Su Damlası Ortaokulu dördüncü, Yıldızlar kızlarda kategorisinde Özel Düzce Kültür Ortaokulu birinci, Cumayeri Ortaokulu ikinci, gençler genel kategorisinde Arsal Anadolu Lisesi A birinci, Arsal Anadolu Lisesi B ikinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi üçüncü, 23 Nisan Ayyıldız dördüncü ve gençler kızlar kategorisinde Düzce Arsal Anadolu Lisesi birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci madalyalarını takdim etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Düzce, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcusunun Eşiyle Beraber Olan Teknik Direktör Kovuldu Rockets, Mavericks'i Yenerek Galibiyet Serisini 8'e Çıkardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İstifadan Döndü Burak Yılmaz, Attığı Golden Sonra Takımının Gol Yemesini Önledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Birinci Olmak İçin Kıyasıya Mücadele Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]