Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi - Son Dakika

Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi

23.03.2021 17:47
Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katıldı. Bitkisel atık yağlar ve bu atıkların çevreye ve insan sağlığına zararını araştıran öğrenciler, bitkisel atık yağların doğru şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmak için makale yazdı.

Öğrenciler; yemeklere lezzet katan yağların çevre ve insan sağlığı için tehlikeli hale gelmemesi için, çöpe atılmaması ya da lavaboya dökülmemesi gerektiğine dikkat çekti. 1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini ifade eden öğrenciler, evlerde oluşan ve toplanmayan bitkisel atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu belirtti. Bitkisel atık yağların biriktirilerek toplanma noktalarına teslim edilmesi gerekiyor.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR BİYODİZELE

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı Fen ve Teknoloji Lisesi Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan'ın danışmanlığında makalelerini yazan Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi, 'bitkisel atık yağların çevreye zarar vermeden biyodizele dönüşüm yolculuğu' ile ilgili Kolza Biodizel A. S¸. Genel Mu¨du¨ru¨ Go¨ktan Gu¨rcu¨ ile online röportaj yaptı.

Doğa için zararlı olan bitkisel yağlardan nasıl biyoyakıt elde edildiğiyle ilgili bilgiler veren Göktan Gürcü, "Mevzuata go¨re ev ve is¸ yerlerinde olus¸an bitkisel atık yagˆların lavaboya, kanalizasyona veya topragˆa do¨ku¨lmesi, c¸o¨pe atılması, yetkisiz kis¸iler tarafından toplanması ve tekrar kullanılması yasaktır" dedi.

Tek tek evlerden bitkisel atık yagˆ toplanmasının zor bir is¸lem oldugˆunu ve arac¸ların kullandıgˆı yakıt sonucu karbon salınımının arttıgˆını belirten Gürcü, evlerde olus¸an bitkisel atık yagˆların bir s¸is¸ede depolanıp muhtarlıklarda bulanan atık kumbaralarına atılabilecegˆini sözlerine ekledi.


Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Bostancı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor Tesisin yığdığı çöpler nedeniyle dağda oluşan yarıklar bölge halkını evinden ediyor 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi         
17:44
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti         
17:37
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı         
16:44
İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü İki gündür ağır kayıplar veren Borsa İstanbul'da tablo yeşile döndü         
16:13
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat         
11:54
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 18:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler harekete geçti; atık yağlardan biyodizel projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei