Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi - Son Dakika
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Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi

02.06.2022 16:40

Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi Zonguldak'ta lise öğrencileri Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezerek bilgi aldı.

Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lise öğrencileri Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezerek bilgi aldı.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, sahil bandındaki Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdi. Tesis yetkililerinden arıtmaya ilişkin bilgiler alan öğrenciler, sahayı da gezdi.

Çevre Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Şenol Ayyıldız, "Normalde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü. Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle 1-7 Haziran Çevre Haftası olarak kutlanacak. Hafta boyunca her gün değişik aktiviteler var. Bugün de arıtan tesisini gençlerimizle ziyaret ediyoruz. Özellikle hafta sonu pazar günü için katılımın yoğun olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da "1-7 Haziran Çevre Haftası'nı kutluyoruz. Çevre İl Müdürü başta olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu çevre haftası programı yapmışlar. Lise öğrencilerimiz biyolojik arıtma tesisini gezecek. Teknik bir gezi olacak. Çevrenin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler "Temiz Çevre, Temiz Gelecek" sloganıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tesisten ayrıldı.

Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi
Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi
Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi
Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi
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Kaynak: İHA

Zonguldak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler biyolojik arıtma tesisini gezdi - Son Dakika


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