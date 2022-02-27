Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek

27.02.2022 14:14

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek Karabük'te imzalanan 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' ile yabancı ve Türk öğrenciler kentteki ticari ve sanayii tesis, kuruluş ve kurumları yakından tanıyıp, ihracat süreçlerini yakından gözlemleyecek.

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek

KARABÜK - Karabük'te imzalanan 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' ile yabancı ve Türk öğrenciler kentteki ticari ve sanayii tesis, kuruluş ve kurumları yakından tanıyıp, ihracat süreçlerini yakından gözlemleyecek.

Karabük Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde uyum süreçlerini içeren ekonomik kalkınma odaklı bir program kapsamında 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi İş Birliği Protokolü' imzalandı. 500 öğrencinin başvurduğu programda dış ticaret, e-ihracat, ticari hukuk, KVKK gibi konularda eğitimden geçerek programa katılmak için çaba gösterdi. 45 saatin üzerindeki eğitimi başarıyla tamamlayan 50 öğrenci programa katılmaya hak kazandı. Bu program sayesinde öğrenciler Karabük'teki ticari ve sanayii tesis, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyacak ve ihracat süreçlerini yakından gözlemleyebilecek. En başarılı öğrencinin istihdamı ve uzun dönemli stajları için kuruluşlarla ortak çalışma yapılması planlanan program sayesinde öğrenciler aynı zamanda Karabük'ün ilçelerini, doğasını, kültürel yapısını tanıyacakları gezilere ve kültürel etkinliklere dahil ediliyorlar.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, 'Öğrenciler 3 ay boyunca sanayi ile iş birliği içerisinde ticaretin uygulamalı olarak püf noktalarını öğrenecekler. Bu öğrencilerin sadece kültür elçisi olması arzulanmıyor. Aynı zamanda birer ticaret ataşesi olsunlar arzulanıyor. Hem kendi ülkemizin hem Karabük'ümüzün ekonomik gelişimine katkı açısından da bu önemli olacak hem de bu öğrencilerimiz ülkelerinin gelişimi açısından da çok önemli olacak" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen de Karabük'ün ağır sanayinin başkenti olduğunu söyledi. Biçen, kentin değerlerini ülkenin dışına tanıtmanın en güzel yollarından birinin bu programı düzenlemek olduğunu kaydetti. Programa katılmaya hak kazanan Çadlı öğrenci Abdullah ise, ticaretle ilgilenen bir aileden geldiğini ifade ederek, "Ticareti seviyorum. Onun için bu projeye katıldım. Türkiye zaten sanayi ülkesi. Ülkemde sanayi daha gelişmedi. Bizler bu sanayiyi ve teknolojiyi oraya taşımak istiyoruz" dedi.

Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek
Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek
Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek

YORUMLAR
500
Karabük Üniversitesinin 'dış ticaret elçileri' kayak yapmayı öğrendi Karabük Üniversitesinin 'dış ticaret elçileri' kayak yapmayı öğrendi KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

İhracat, Karabük, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 14:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler bu proje ile ticaretin püf noktalarını öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement