Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, 'Bugün Tatil' Diyerek Tam Ücret İsteyen Minibüsçüden Şikayetçi Oldu

Öğrenciler, 'Bugün Tatil' Diyerek Tam Ücret İsteyen Minibüsçüden Şikayetçi Oldu

1 saat önce

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da dün minibüse binen iki 9'uncu sınıf öğrencisi, yılbaşı nedeniyle okulların tatil olduğunu söyleyerek tam ücret isteyen şoför tarafından araçtan indirildi.

Öğrenciler, 'Bugün Tatil' Diyerek Tam Ücret İsteyen Minibüsçüden Şikayetçi Oldu, System.String[]
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da dün minibüse binen iki 9'uncu sınıf öğrencisi, yılbaşı nedeniyle okulların tatil olduğunu söyleyerek tam ücret isteyen şoför tarafından araçtan indirildi. Ögrenciler 153'ü arayarak şoförden sikayetçi oldu.

Olay, ilçenin Küçükköy semtinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Okulları yılbaşı nedeniyle tatil olan lise 1'inci sınıf ögrencileri A.K. ile S.C.Y., Bayrampaşa'daki AVM'ye gitmek için meydandaki minibüs durağina gitti. Burada gelen 34 M 1813 plakalı minibüse binen iki arkadaş, ögrenci ücreti olan 1.25 lirayı uzattı. Ancak sürücü, 'bugün tatil tam ücret vereceksiniz 'dedi. Şaşıran öğrenciler, paralarını geri isterken, sürücü de kızarak araçtan inmelerini söyledi. Araçtan inen ogrenciler, plakasını aldıkları minibüsün şoförünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Beyaz Masa hattına bildirdi. Ardından iki arkadaş kısa süre sonra gelen aynı hattaki minibüse binip, öğrenci ücreti ödeyerek AVM'ye gitti. Ögrenciler, kendilerine kaba davranıp, araçtan indiren ve tam ücret isteyen sürücünün uyarılması gerektiğini düşündükleri için şikayetçi olduklarını söylerken, belediye yetkilileri, şoförün söylediği gibi öğrencilerden tatil günü tam ücret alınması gibi bir durumun olmadığını, şikayetle ilgili gerekli incelemenin yapılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:01 Kaynak: DHA

Küçükköy, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Güncel
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