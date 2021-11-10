Öğrenciler Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı - Son Dakika

Öğrenciler Bursa- İzmir yolunu trafiğe kapattı

Öğrencilerin 09: 05'te trafiğe kapattığı yol havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da lise öğrencileri 09: 05'te Bursa İzmir yolunu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bulundu.

Nilüfer ilçesi Ataevler metro istasyonu mevkiinde bir araya gelen bir grup öğrenci saat 09: 05'te Bursa İzmir yoluna çıkarak yolu trafiğe kapatarak saygı duruşunda bulundu. Yanlarında getirdikleri meşaleleri yakan öğrenciler bir dakikalık saygı duruşunun ardından yolu trafiğe açtı. Araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler yolu trafiğe açarak okullarına geri döndü.