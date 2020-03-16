Öğrenciler "Çanakkale" anısına duygu yüklü klip çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Çanakkale' anısına duygu yüklü klip çekti - Son Dakika

Öğrenciler "Çanakkale" anısına duygu yüklü klip çekti

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel "Mehmetçik Çanakkale'de" isimli klip çekti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel "Mehmetçik Çanakkale'de" isimli klip çekti.

Türkçe öğretmeni Elif Alp, senaryo yazarak klibin kurgusunu hazırladı.

Fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker'in yönetmenliğinde cep telefonuyla çekilen klipte, fen bilgisi öğretmeni Arif Bodur ve öğrenciler rol aldı.

Klipte, dönemin asker kıyafetini giyen öğrencilerin asker selamı vererek şehitlerin ismini söylemesi ve Bodur'un Çanakkale destanını anlatan konuşması yer alıyor.

Öte yandan videonun sonunda, Türkiye'de askerin halk dilinde genel adı olan "Mehmetçik" kelimesinin nereden geldiğine ilişkin bilgi veriliyor.

Öğrenciler Çanakkale anısına duygu yüklü klip çekti

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:59 Kaynak: AA
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