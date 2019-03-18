Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Çanakkale Şehitleri İçin Kamera Karşısına Geçti

Öğrenciler Çanakkale Şehitleri İçin Kamera Karşısına Geçti

32 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hazırlanan klipte, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, 25 farklı mekanda "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

Öğrenciler Çanakkale Şehitleri İçin Kamera Karşısına Geçti, System.String[]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde hazırlanan klipte, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik grup, 25 farklı mekanda "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.

Araç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırlandı.

Klipte, okul müdürü Uğur Kebapçı, öğretmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişi, Kastamonu merkez ve Araç ilçesindeki 25 farklı mekanda, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirini seslendirdi.

Lisenin internet sitesinde yayımlanan klibe ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu topraklar için seve seve canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere ecdadın vatan uğruna yaptığı fedakarlığı aktarmak için bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Bu amaçla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' isimli şiirini öğretmen ve öğrenciler olarak seslendirdik."

"Drone" görüntülerinin de yer aldığı klipte, kentin tarihi mekanlarına geniş yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:58 Kaynak: AA

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