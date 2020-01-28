Öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi - Son Dakika

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen canlı müzik eşliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.



Gençlik Merkezinde Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Gönüllü Genç üyeler tarafından öğrencilere yönelik bir müzik etkinliği düzenlendi. Canlı Müzik Dinletisini katılan Türk ve Suriyeli öğrenciler, gönüllerince eğlendi.



Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS