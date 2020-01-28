Öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi - Son Dakika

Öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi

7 saat önce

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen canlı müzik eşliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi, System.String[]

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen canlı müzik eşliğinde öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Gençlik Merkezinde Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Gönüllü Genç üyeler tarafından öğrencilere yönelik bir müzik etkinliği düzenlendi. Canlı Müzik Dinletisini katılan Türk ve Suriyeli öğrenciler, gönüllerince eğlendi.


Gençlik Merkezi tarafından Sosyal Uyum Projesi Kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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